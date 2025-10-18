Roberto Mancini tra i candidati alla panchina del Nottingham Forest dopo l'esonero di Postecoglou

Fanpage.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3-0 col Chelsea. Per l'ex ct azzurro si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo la parentesi con il City. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

roberto mancini candidati panchinaRoberto Mancini tra i candidati alla panchina del Nottingham Forest dopo l’esonero di Postecoglou - Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3- Secondo fanpage.it

roberto mancini candidati panchinaNottingham Forest, Mancini tra i candidati per la panchina. Dyche la pista forte - La pista più forte è quella che porta al nome di Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton. Come scrive sport.sky.it

roberto mancini candidati panchinaDall'Inghilterra - Roberto Mancini può tornare in Premier League: contatti con il Nottingham Forest - La società inglese, che ha esonerato Ange Postecoglou dopo la sconfitta per 3- Secondo calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Roberto Mancini Candidati Panchina