Roberto Mancini tra i candidati alla panchina del Nottingham Forest dopo l'esonero di Postecoglou
Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3-0 col Chelsea. Per l'ex ct azzurro si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo la parentesi con il City. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Roberto Mancini ha confidato ad alcuni amici di essere in lizza per sostituire Ruben Amorim sulla panchina del Manchester United. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
"ROBERTO MANCINI" "IO SPALLETTI LO CHIAMEREI SUBITO" Nel corso di 'Juve Zone', sul canale Youtube di http://Calciomercato.it, si accende il dibattito tra i nostri Riccardo Meloni, Alessio Lento e Giorgio Musso: "#Tudor non all'altezza della #Juve - X Vai su X
Roberto Mancini tra i candidati alla panchina del Nottingham Forest dopo l’esonero di Postecoglou - Roberto Mancini è stato contattato dal Nottingham Forest dopo l'esonero di Ange Postecoglou a seguito della sconfitta casalinga per 3- Secondo fanpage.it
Nottingham Forest, Mancini tra i candidati per la panchina. Dyche la pista forte - La pista più forte è quella che porta al nome di Sean Dyche, ex allenatore dell’Everton. Come scrive sport.sky.it
Dall'Inghilterra - Roberto Mancini può tornare in Premier League: contatti con il Nottingham Forest - La società inglese, che ha esonerato Ange Postecoglou dopo la sconfitta per 3- Secondo calciomercato.com