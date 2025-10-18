Inaugurato ieri, con la prima tappa al Teatro degli Arcimboldi di Milano, il tour “Mirko nei teatri 2025” di Rkomi. Una vera e propria tournée nei teatri italiani che sta a sottolineare la necessità e la voglia di raccontarsi in modo diverso: partendo dall’uomo e poi arrivando a raccontare l’artista. Rkomi inaugura il tour al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Per qualcuno potrebbe sembrare un passo indietro, ma non è così. La scelta di Rkomi, è quella di avvicinarsi maggiormente al suo pubblico in un ambiente più intimo e genuino, eliminando le sovrastrutture di un tour come sarebbe potuto essere quello nei palazzetti, e senza farsi condizionare dai numeri e dai risultati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Rkomi al Teatro degli Arcimboldi di Milano: “Avevo bisogno di una tournée come questa, avevo necessità di ritrovare una casa”