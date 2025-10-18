Rkomi al Teatro degli Arcimboldi di Milano | Avevo bisogno di una tournée come questa avevo necessità di ritrovare una casa

Inaugurato ieri, con la prima tappa al  Teatro degli Arcimboldi di Milano, il tour “Mirko nei teatri 2025” di Rkomi. Una vera e propria tournée nei teatri italiani che sta a sottolineare la necessità e la voglia di raccontarsi in modo diverso: partendo dall’uomo e poi arrivando a raccontare l’artista. Rkomi inaugura il tour al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Per qualcuno potrebbe sembrare un passo indietro, ma non è così. La scelta di Rkomi, è quella di avvicinarsi maggiormente al suo pubblico in un ambiente più intimo e genuino, eliminando le sovrastrutture di un tour come sarebbe potuto essere quello nei palazzetti, e senza farsi condizionare dai numeri e dai risultati. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

