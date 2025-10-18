Ritrovata una medaglia d’oro dei Mondiali 1934 | è un pezzo di storia italiana | Asta folle tra i collezionisti
Ritrovata una medaglia d’oro dei Mondiali 1934: è un pezzo di storia italiana Asta folle tra i collezionisti"> È emersa la notizia del ritrovamento di una medaglia d’oro attribuita ai vincitori dei Mondiali del 1934. Le ultime. È riemersa dopo novant’anni una delle medaglie d’oro assegnate ai campioni del mondo del 1934, anno in cui l’Italia di Vittorio Pozzo trionfò nel torneo organizzato proprio sul suolo nazionale. Il prezioso cimelio è stato ritrovato e gli esperti non hanno dubbi: si tratta di un pezzo di storia. La scoperta ha destato grande emozione tra gli appassionati di storia del calcio e del collezionismo sportivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Scopri altri approfondimenti
Da Il Pedale Rosa - Aromitalia 3T Vaiano, sprint monumentale di una ritrovata Hanna Tserakh alla “Coppa Caivano”. Valentina Venerucci medaglia di bronzo al “Giro Mediterraneo in Rosa UCI 2.2”, con Irene Affolati in decima posizione. Tre giorni indimentica - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali Ciclismo, Finn è medaglia d’oro U23 nella prova in linea: è il più giovane di sempre a riuscirci. “È stato qualcosa di irreale” - Il 18enne italiano ha trionfato ai Mondiali a Kigali, in Uganda (dove ieri, 25 settembre, è stato annunciato il Super Mondiale in Trentino) ... Si legge su ilfattoquotidiano.it
Medaglia d'oro ai campionati mondiali di ciclismo per il genovese Lorenzo Finn - La prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di ciclismo in Ruanda porta la firma di un genovese: a Kigali Lorenzo Mark Finn ha conquistato la medaglia d'oro under 23, sbaragliando gli avversari: ... Riporta rainews.it