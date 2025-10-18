Ritrovata una medaglia d’oro dei Mondiali 1934: è un pezzo di storia italiana Asta folle tra i collezionisti"> È emersa la notizia del ritrovamento di una medaglia d’oro attribuita ai vincitori dei Mondiali del 1934. Le ultime. È riemersa dopo novant’anni una delle medaglie d’oro assegnate ai campioni del mondo del 1934, anno in cui l’Italia di Vittorio Pozzo trionfò nel torneo organizzato proprio sul suolo nazionale. Il prezioso cimelio è stato ritrovato e gli esperti non hanno dubbi: si tratta di un pezzo di storia. La scoperta ha destato grande emozione tra gli appassionati di storia del calcio e del collezionismo sportivo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

