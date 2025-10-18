Ritorno nella casa dove sono nata e vissuta per assistere la mamma La mia cameretta è diventata una terra di mezzo un po’ deposito un po’ guardaroba
R itorno nella casa dove sono nata e vissuta per assistere la mamma. Nel quartiere della mia infanzia, più bar e meno drogherie, grandi supermercati e nessuna merceria, scomparso il negozietto dove, con un foglietto in mano, scesi a fare la spesa da sola per la prima volta; la vecchia Motta che profumava l’aria è stata sostituita da uffici, una palestra e un fast food. Le piazze di Genova, dal passato al presente tra reale e virtuale X Leggi anche › La nostalgia del passato ci rassicura. Perché? Per strada mi riconoscono le amiche di un tempo, quelle con cui giocavo a biglie o con le Barbie, e i vecchi inquilini, vissuti lì dalla fine degli anni Cinquanta, quando qui era ancora tutto da disegnare, tra campetti incolti e nuovi edifici per ospitare i figli del baby boom. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Altre letture consigliate
La sorella ha annunciato sui social il ritorno a casa dell’uomo, ringraziando tutti per il sostegno Vai su Facebook
Il ritorno a casa degli #ostaggi israeliani è un momento di grande emozione. Un passo avanti verso la pace che dà speranza al futuro. The return home of the Israeli hostages is a moment of great emotion. A step toward peace that gives hope for the fut - X Vai su X
Giulia De Lellis e Tony Effe tornano a casa con Priscilla: quanto costa la culla rosa - Giulia De Lellis e Tony Effe hanno fatto ritorno a casa con Priscilla. Secondo fanpage.it