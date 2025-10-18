Ritorno nella casa dove sono nata e vissuta per assistere la mamma La mia cameretta è diventata una terra di mezzo un po’ deposito un po’ guardaroba

R itorno nella casa dove sono nata e vissuta per assistere la mamma. Nel quartiere della mia infanzia, più bar e meno drogherie, grandi supermercati e nessuna merceria, scomparso il negozietto dove, con un foglietto in mano, scesi a fare la spesa da sola per la prima volta; la vecchia Motta che profumava l’aria è stata sostituita da uffici, una palestra e un fast food. Le piazze di Genova, dal passato al presente tra reale e virtuale X Leggi anche › La nostalgia del passato ci rassicura. Perché? Per strada mi riconoscono le amiche di un tempo, quelle con cui giocavo a biglie o con le Barbie, e i vecchi inquilini, vissuti lì dalla fine degli anni Cinquanta, quando qui era ancora tutto da disegnare, tra campetti incolti e nuovi edifici per ospitare i figli del baby boom. 🔗 Leggi su Iodonna.it

