Ritirato dal commercio questo prodotto Conad riportatelo subito indietro

Fate attenzione a questo prodotto, la Conad lo ha appena ritirato dal mercato. Ecco cosa sta succedendo nello specifico. Negli ultimi mesi abbiamo visto a più riprese di come vi siano prodotti che in un modo o nell’altro debbano essere immediatamente ritirati dal mercato. Il Ministero della Salute avvisa quasi costantemente di prodotti e nello. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info © Temporeale.info - Ritirato dal commercio questo prodotto Conad, riportatelo subito indietro

Leggi anche questi approfondimenti

?Salmone norvegese affumicato ritirato per dal commercio per RISCHIO LISTERIA. Chi deve fare maggiore attenzione a questo batterio e dove si trova… Parliamone #salute #salmone #listeria #alimentazione #news #nutrizione #supermercato # - facebook.com Vai su Facebook

Mais per popcorn ritirato dai supermercati: i lotti segnalati da Conad e Sigma - Conad e Sigma hanno richiamato diversi lotti di mais per popcorn per possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge ... Scrive quifinanza.it

Mais per popcorn ritirato dal commercio per «presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge». I rischi per la salute - Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Come scrive msn.com

Richiamo del mais per popcorn di Conad e Sigma per alcaloidi del tropano oltre il limite: i lotti ritirati - Conad e Sigma hanno comunicato il richiamo di alcuni lotti di mais per popcorn per presenza di alcaloidi del tropano: quali sono i prodotti ritirati ... Lo riporta virgilio.it