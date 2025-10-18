Risultati Serie A il ritorno dopo la sosta senza squilli | doppio 0-0 a Lecce e Pisa cosa è successo oggi pomeriggio

Risultati Serie A, reti bianche nelle due sfide delle 15:00. Tanto equilibrio ma poche emozioni, le difese hanno la meglio sugli attacchi. Un sabato pomeriggio all’insegna dello zero. Le due partite che hanno aperto la settima giornata del campionato di  Serie A si sono concluse entrambe a reti bianche, regalando pochi sussulti e due punti che muovono poco la classifica delle quattro squadre coinvolte. Sia  Pisa-Verona  che  Lecce-Sassuolo, infatti, sono terminate con il risultato di 0-0. Risultati Serie A: Pisa-Verona 0-0. All’Arena Garibaldi, la sfida tra il  Pisa  e l’ Hellas Verona  è stata equilibrata e combattuta, ma avara di occasioni da gol nitide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

