Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter batte la Roma all’Olimpico e chiude così questo sabato di campionato
Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Calcio, Risultati serie A, in coda si muove la classifica - facebook.com Vai su Facebook
Serie B 2025/26, risultati e classifica 5ª giornata: show Frosinone, sei club imbattuti - Nei giorni scorsi si è concluso il quinto turno d'andata del campionato di Serie B 2025/26, 30 gol realizzati ... Segnala restodelcalcio.com
Risultati Serie B, classifica/ Diretta gol live score delle partite (8^ giornata, sabato 18 ottobre 2025) - Risultati Serie B, classifica: turno dopo la sosta per le nazionali, ottava giornata ricca di spunti con le sei partite di sabato 18 ottobre. Da ilsussidiario.net
Serie B Interregionale - 4a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Siamo alla quarta giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni dal 18 al ... Come scrive pianetabasket.com