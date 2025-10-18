Risultati Serie A 2025 26 LIVE | doppio 0-0 in Lecce-Sassuolo e Pisa-Verona alle 18 Torino-Napoli
Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Telesveva. . SERIE D | Nardò ha nel mirino ora la continuità di risultati: De Sanzo e D'Anna lanciano la sfida all'Heraclea #nardò #sport - facebook.com Vai su Facebook
Tutti i risultati della 2ª giornata di #LBASerieA @UnipolCorporate La tua squadra ha vinto o perso #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
Serie B 2025/26, risultati e classifica 5ª giornata: show Frosinone, sei club imbattuti - Nei giorni scorsi si è concluso il quinto turno d'andata del campionato di Serie B 2025/26, 30 gol realizzati ... Riporta restodelcalcio.com
Serie B Interregionale - 4a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Siamo alla quarta giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni dal 18 al ... Come scrive pianetabasket.com
Serie B 2025/26, risultati e classifica 6ª giornata: Frosinone aggancia la vetta, Juve Stabia in ascesa - Questa sera si è concluso il sesto turno d'andata del campionato di Serie B 2025/26, 21 gol realizzati nei ... Secondo restodelcalcio.com