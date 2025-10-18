Ristorazione Romagna tra sorprese e attese nella nuova stagione delle guide gastronomiche

Dal 20 ottobre inizieranno le presentazioni delle Guide più prestigiose dedicate ai ristoranti. Si parte con la guida del Gambero Rosso e Slow Food, poi la guida dell'Espresso curata da Luca Gardini, noto World Sommelier cervese e poi, in ultimo, il 19 novembre, verrà presentata la guida. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

