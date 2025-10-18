Ristopro a Nocera con la stessa intensità

Serviva una scossa, e la squadra di coach Luciano Nunzi ha risposto presente. Contro Piombino è arrivata una prestazione solida e concreta, senza troppe sbavature. Il punteggio finale (85-75) regala a Fabriano i primi due punti stagionali. I cartai prendono in mano la partita fin dalle prime battute, scendendo in campo con energia e determinazione. Impongono subito il proprio ritmo e volano fino al +19. Piombino però non si arrende e nel quarto periodo riapre i giochi, tornando fino al -4 a 5’ dalla sirena (79-65). Ma Fabriano resta lucida, non si scompone e, con personalità, riprende il controllo della gara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

