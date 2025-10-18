Rissa in strada a colpi di bastone e bottigliate 47enne ferito con un piccone

Romatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte movimentata al Don Bosco. Una maxi rissa è scoppiata in strada fra due gruppi contrapposti: latinos da una parte e bengalesi dall'altra. Urla, inseguimenti, bottigliate, lancio di sedie e altri arredi oltre all'utilizzo di bastoni e picconi. Le violenze davanti un minimarket di via Flavio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

