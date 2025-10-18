Rissa a Perugia ragazzo marchigiano di 23 anni ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell' Università

Corriereadriatico.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Accoltellato a morte a 23 anni. Così è stato trovato un giovane originario delle Marche sabato mattina alla 4 nel parcheggio della facoltà di Matematica di Perugia. La lite. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

