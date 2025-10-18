Rischio aritmico e cardiomiopatie tre giorni di dibattito all' Università

Si è conclusa all'Università la tre giorni del congresso su: “Rischio aritmico e cardiomiopatie. Dalla diagnosi alla prevenzione della morte cardiaca improvvisa” un evento di grande rilevanza che ha riunito esperti, ricercatori e medici provenienti da tutto Italia per confrontarsi sulle ultime. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

