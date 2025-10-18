’Risate animali’ in ricordo di Jane Goodall

GROSSETO "Risate animali", il Parco della Maremma ricorda Jane Goodall (foto) con una conferenza gratuita di Elisabetta Palagi. Oggi alle 17.30, al Granaio lorenese di Spergolaia, l’etologa e professoressa dell’Università degli Studi di Pisa, ricorda la celebre studiosa dei primati, recentemente scomparsa, e presenta il suo libro "Perché ridiamo. Alle origini del cervello sociale", scritto con il neuroscienziato Fausto Carruana, edito da Il Mulino. La conferenza sarà un’occasione anche per addentrarsi nel lavoro di Goodall, nell’eredità e nel ricordo che ha lasciato in molti studiosi del suo campo. 🔗 Leggi su Lanazione.it