Ripuliscono i boschi dello spaccio tra Colico e Piantedo | presi a sassate

Momenti di paura sabato mattina nei boschi tra Colico e Piantedo, dove un gruppo di volontari e il deputato della Lega Eugenio Zoffili sono stati presi a sassate da alcuni spacciatori. L’episodio, avvenuto durante una giornata di pulizia dei cosiddetti “boschi della droga”, non ha fortunatamente. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

