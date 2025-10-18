Riproduzione di una cella carceraria in piazza a Bologna | Ecco cosa significa scontare una pena oggi in Italia – Video

Ilfattoquotidiano.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una cella carceraria realistica in tutto, dall’arredamento ai colori, fino alla grandezza di soli 12 metri quadrati, “che riproduce fedelmente quelle del carcere della Dozza, con l’obiettivo di far capire che significa scontare una pena oggi in un carcere penitenziario”. Così il presidente della Camera penale di Bologna Nicola Mazzacuva spiega il senso dell’iniziativa promossa in collaborazione con Extrema Ratio, con il patrocinio dell’Ordine degli avvocati e il Comune di Bologna, che ha posizionato, a pochi passi dalla statua del Nettuno a piazza Maggiore, una cella da due persone liberamente visitabile dalla mattina di oggi fino a domani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

riproduzione di una cella carceraria in piazza a bologna ecco cosa significa scontare una pena oggi in italia 8211 video

© Ilfattoquotidiano.it - Riproduzione di una cella carceraria in piazza a Bologna: “Ecco cosa significa scontare una pena oggi in Italia” – Video

Altri contenuti sullo stesso argomento

riproduzione cella carceraria piazzaCella in piazza a Bologna per sensibilizzare su problema carceri - Una cella carceraria realistica in tutto, dall'arredamento ai colori, fino alla grandezza di soli 12 metri quadrati, "che riproduce fedelmente quelle del carcere della Dozza, con l'obiettivo di far ca ... msn.com scrive

riproduzione cella carceraria piazzaUna cella in Piazza Maggiore, a Bologna l'installazione choc: “Ecco com’è la vita dietro le sbarre” / Video - Il carcere piomba nel cuore del centro storico: l’iniziativa promossa dalla camera penale di Bologna nasce con l’intento di sensibilizzare la cittadinanza sul tema delle condizioni carcerarie. Lo riporta msn.com

riproduzione cella carceraria piazzaDe Pascale e Zuppi attesi alla cella in piazza a Bologna - La cella che installeremo sarà di pari dimensioni a quelle del carcere bolognese ed utilizzeremo proprio lo stesso mobilio, che l'amministrazione penitenziaria, che ringrazio, ci presta per ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Riproduzione Cella Carceraria Piazza