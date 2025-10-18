Ripartono i voli dal Gino Lisa Episcopo | Foggia torna a volare E tra le nuove tratte c' è l' ipotesi Bologna
“Una notizia che rasserena la nostra comunità, e garantisce continuità con la politica di rilancio dello scalo, grazie anche alla significativa risposta dell'utenza e all'attenzione e all'impegno di Aeroporti di Puglia e del governo regionale, che ringraziamo”. La sindaca di Foggia, Maria Aida. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Londra ti aspetta con i suoi monumenti iconici, i parchi reali, i mercati vivaci e l’atmosfera cosmopolita unica al mondo. In poche ore puoi immergerti tra storia, cultura, shopping e divertimento. ? ? Da Pisa partono voli per Londra ogni giorno! Parc - facebook.com Vai su Facebook
Malpensa, i manifestanti per Gaza bloccano l'area cargo: "Da qui partono voli con armi per Israele" - X Vai su X
PUGLIA Foggia, riparte l’aeroporto “Gino Lisa”: accordo tra Aeroporti di Puglia e Aeroitalia per riattivare i voli - L’intesa con Aeroitalia e il progetto imprenditoriale di Puglia Sky segnano un nuovo capitolo per la mobilità aerea in Capitanata. Riporta statoquotidiano.it
Gino Lisa, aperte le vendite dei voli Aeroitalia da Foggia: si vola dal 1° novembre - Sul sito della compagnia si possono già prenotare i voli per Milano Malpensa e per Torino. Come scrive foggiatoday.it
Attesa per la ripresa dei voli dal Lisa di Foggia con la compagnia Aeroitalia - Aeroitalia è la soluzione per la ripartenza dei voli dal Gino Lisa di Foggia dopo lo stop di Lumiwings, con il possibile ritorno dei collegamenti da novembre. Come scrive trmtv.it