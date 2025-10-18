Rinunciano al posto fisso per allevare capre | la storia di Arianna e Walter

Arianna ha 40 anni, faceva la maestra d'asilo ed è laureata in Lingue e letterature straniere. Walter ha 3 anni più di lei e lavorava come meccanico. Poi la scelta di cambiar vita, 8 anni fa: rinunciare al posto fisso per trasferirsi a Follina, tra le colline del Prosecco, ad allevare capre spagnole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rinunciano al posto fisso per allevare capre: la storia di Arianna e Walter

Leggi anche questi approfondimenti

Aumentano gli stipendi dei regionali per convincere i giovani a lavorare alla Regione. Si cerca di correre ai ripari dopo che i vincitori di concorso snobbano il posto fisso regionale e rinunciano all'assunzione - facebook.com Vai su Facebook

CicloMercato 2026, Edward Planckaert rinuncia al passaggio alla Soudal Quick-Step: “Sono stato troppo impulsivo, il mio posto è alla Alpecin” - X Vai su X

Rinunciano al posto fisso per allevare capre: la storia di Arianna e Walter - È morto Giovanni Cucchi, l’ultima lettera del figlio Stefano prima della tragedia: «Ricomincia la nostra vita» Le armi sono un problema,ma Kiev ora ne ha un altro:non ci sono i soldi per acquistare ... Da msn.com

Rinunciano al posto fisso per diventare contadine e produrre formaggi pazzeschi - Elisa Core, laureata in economia, lavorava nello studio commercialista del padre quando, da autodidatta, si è avvicinata al mondo ... Scrive gamberorosso.it