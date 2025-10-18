Rinunciano al posto fisso per allevare capre | la storia di Arianna e Walter

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arianna ha 40 anni, faceva la maestra d'asilo ed è laureata in Lingue e letterature straniere. Walter ha 3 anni più di lei e lavorava come meccanico. Poi la scelta di cambiar vita, 8 anni fa: rinunciare al posto fisso per trasferirsi a Follina, tra le colline del Prosecco, ad allevare capre spagnole. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Rinunciano al posto fisso per allevare capre: la storia di Arianna e Walter

