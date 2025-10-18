Rincontra i suoi vecchi studenti a 92 anni | Rivedervi mi ha ridato anni e forza

L’invito era partito quasi per gioco, con l’idea di regalarsi un momento di leggerezza in un tempo che ormai pesa. Marco Faresin, 92 anni, insegnante di ragioneria per oltre quattro decenni all’istituto Fusinieri di Vicenza, ha chiesto di poter incontrare ancora una volta i suoi ex studenti. Non immaginava che a rispondere sarebbero stati in cento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it