Rincontra i suoi vecchi studenti a 92 anni | Rivedervi mi ha ridato anni e forza
L’invito era partito quasi per gioco, con l’idea di regalarsi un momento di leggerezza in un tempo che ormai pesa. Marco Faresin, 92 anni, insegnante di ragioneria per oltre quattro decenni all’istituto Fusinieri di Vicenza, ha chiesto di poter incontrare ancora una volta i suoi ex studenti. Non immaginava che a rispondere sarebbero stati in cento. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
News recenti che potrebbero piacerti
La Maremma incontra Firenze per raccontare la propria anima attraverso i suoi vini. Lunedì 3 novembre 2025 La Certosa di Firenze – Via della Certosa 1 Durante “mareMMMa – La Natura del Vino”, le denominazioni Maremma Toscana, Montecucco e Mo - facebook.com Vai su Facebook
Eitan Mor incontra i suoi genitori ? - X Vai su X
Professore 92enne vuole rivedere i suoi studenti, alla cena si presentano in 100: «Ho i giorni contati, ma questo è uno dei più felici» - Alcuni docenti non si limitano solo a trasmette nozioni, ma si impegnano per lasciare un segno nella vita dei propri alunni. Come scrive msn.com
L'ultimo regalo di una prof della Florida ai suoi ex studenti: i risparmi (milionari) di una vita - Ha seguito il numero degli zeri con il dito per essere sicura di non aver letto male: erano proprio cinque. Da corriere.it