rinascono le aiuole di via padova adottate dai cittadini della zona

Nuova vita per le aiuole di via Padova all'angolo con via Giacosa, adottate dai cittadini nell'ambito del progetto " Coltiviamo il quartiere " che unisce diverse associazioni e cooperative – Bellarquà, B-Cam, Legambiente, Accogliersi, Amici del parco Trotter, Via Padova viva, Comin –. Ieri c'è stata l'inaugurazione alla presenza dell'assessora al Verde e Ambiente Elena Grandi, anche se in realtà si lavora già da un mese, da quando il 18 settembre (in occasione delle Green week) è stato firmato il patto di collaborazione tra Comune e associazioni. Il primo passo si è compiuto mettendo a dimora delle piantine rallegrando con il verde lo spazio che prima era riempito solo di terra.

