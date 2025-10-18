Rinasce un’icona della notte a Tirrenia | via alla stagione invernale del Club?Imperiale
PISA – I riflettori tornano ad accendersi sul celebre Club Imperiale di Tirrenia, che oggi (18 ottobre) darà il via alla stagione invernale 2025-26 con un evento inaugurale atteso da molti. Il locale, che ha fatto la storia del divertimento notturno in Toscana sin dalla fine degli anni ’80, si prepara a ospitare una serata di rilancio, musica e convivialità. Fondato e reso celebre dall’imprenditore Roberto? Pannocchia nella frazione tirrenese, il Club Imperiale è stato un punto di riferimento della nightlife con formule come il celebre “mezzanotte-mezzogiorno”.? La sua eredità si riflette ancora oggi nei ricordi delle generazioni che lo frequentarono negli anni d’oro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
