Rimpasto di giunta scelto il nuovo vicesindaco Ecco tutti i componenti dell' esecutivo

Casertanews.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di San Marcellino rinnova parte della propria giunta comunale a seguito delle dimissioni della vicesindaco Valeria Campaniello, formalizzate ieri con una nota protocollata. Il sindaco Anacleto Colombiano ha preso atto della decisione e ha proceduto a un rimpasto volto a garantire. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rimpasto giunta scelto nuovoTodde, 'rimpasto in giunta dopo la Finanziaria 2026' - L'immediato futuro dell'azione della giunta sarà la Finanziaria 2026, solo dopo, eventualmente ci sarà una verifica delle deleghe e un rimpasto. Da ansa.it

I nuovi equilibri nella maggioranza: "Rimpasto in giunta? E’ necessario" - Si parla del cambio dell’assessore al sociale, quindi Chiara Vazzano (subentrata a sua volta un anno fa al posto di Sara ... lanazione.it scrive

rimpasto giunta scelto nuovoRomano Canavese, nuovo rimpasto in Giunta: fuori Lalli, dentro Goia. Ferrero perde pezzi - Dopo le dimissioni del vicesindaco Gian Luca Lalli, il sindaco Oscarino Ferrero nomina Paola Bottalico nuova vice e promuove Gianni Goia ad assessore. Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Rimpasto Giunta Scelto Nuovo