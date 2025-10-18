Rimpasto di giunta scelto il nuovo vicesindaco Ecco tutti i componenti dell' esecutivo
Il Comune di San Marcellino rinnova parte della propria giunta comunale a seguito delle dimissioni della vicesindaco Valeria Campaniello, formalizzate ieri con una nota protocollata. Il sindaco Anacleto Colombiano ha preso atto della decisione e ha proceduto a un rimpasto volto a garantire. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Approfondisci con queste news
Pozzuoli, Comune verso il rimpasto di Giunta. Il sindaco: "Vado avanti" - facebook.com Vai su Facebook
Rimpasto di giunta a Salice, l’opposizione: “Deleghe incomprensibili” https://ift.tt/ZXbjtFV https://ift.tt/5YDBb0p - X Vai su X
Todde, 'rimpasto in giunta dopo la Finanziaria 2026' - L'immediato futuro dell'azione della giunta sarà la Finanziaria 2026, solo dopo, eventualmente ci sarà una verifica delle deleghe e un rimpasto. Da ansa.it
I nuovi equilibri nella maggioranza: "Rimpasto in giunta? E’ necessario" - Si parla del cambio dell’assessore al sociale, quindi Chiara Vazzano (subentrata a sua volta un anno fa al posto di Sara ... lanazione.it scrive
Romano Canavese, nuovo rimpasto in Giunta: fuori Lalli, dentro Goia. Ferrero perde pezzi - Dopo le dimissioni del vicesindaco Gian Luca Lalli, il sindaco Oscarino Ferrero nomina Paola Bottalico nuova vice e promuove Gianni Goia ad assessore. Segnala giornalelavoce.it