Rimozione delle ceppaie lungo il viale principale operazione terminata

Anconatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

JESI – L'intervento per la rimozione delle varie ceppaie presenti lungo il viale della Vittoria di Jesi è stato completato nel corso di quest’ultima settimana.L'operazione, che ha interessato 13 resti di platani abbattuti nel tempo, è costata 5mila euro e, nel suo complesso, ha interessato la. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

rimozione ceppaie lungo vialeRimozione alberi e nuova asfaltatura: partono i lavori su via Bernardinis a Udine - Udine riqualifica via Bernardinis: rimozione alberi malati, nuova piantumazione e asfaltatura per sicurezza e verde pubblico. Secondo nordest24.it

Rimozione della pista ciclabile su viale Aldo Moro, il Comune stanzia 176mila euro ma è polemica: «Così pagano i cittadini» - Serviranno per la rimozione dei cordoli, la fresatura della carreggiata ed il rifacimento completo dell’asfalto su viale Aldo Moro e viale Palmiro Togliatti, a Brindisi, i 176mila euro sbloccati e ... Segnala quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Rimozione Ceppaie Lungo Viale