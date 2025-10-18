Rimorsi di Lega Voglia di casa dopo la stagione Salvini
"El can de tanti paroni more de fame " dice il non più Doge Zaia, perché viene sempre prima la lingua della spada. E aver cambiato paron, o insomma avere accettato un padrone, altro.
'Occupi casa? Fuori in 24 ore',a Roma polemica su manifesti Lega - Ti buttiamo fuori in 24 ore" e poi "Grazie alla Lega, decreto sicurezza" sono le scritte che compaiono su alcuni manifesti leghisti affissi nel quartiere di San Lorenzo a Roma, come ... Da ansa.it