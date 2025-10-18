Rimini precipita nella classifica degli stipendi | –13 posizioni e salari sotto la media nazionale

Riminitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Emilia corre, la Romagna rallenta. Con Forlì-Cesena fanalino di coda in regione. Dal nuovo ‘Jp Geography Index 2025’, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, emergono forti squilibri sulle retribuzioni. L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rimini precipita classifica stipendiRimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota - Uno breve ma coinciso comunicato, quello diffuso dal Rimini pochi minuti fa, una nota nella quale annuncia di aver corrisposto regolarmente stipendi e. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Rimini Precipita Classifica Stipendi