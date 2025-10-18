Rimini precipita nella classifica degli stipendi | –13 posizioni e salari sotto la media nazionale
L’Emilia corre, la Romagna rallenta. Con Forlì-Cesena fanalino di coda in regione. Dal nuovo ‘Jp Geography Index 2025’, elaborato dall’Osservatorio JobPricing, emergono forti squilibri sulle retribuzioni. L’Emilia-Romagna, nel suo insieme, si conferma tra le aree più solide del Paese con una. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
23 ottobre | h. 21.00. A LUCI SPENTE arriva al Cinema Fulgor di Rimini! A questo link i biglietti ? https://tinyurl.com/46c375c8 Vi aspettiamo in sala, alla presenza del regista, del protagonista e del cast riminese. Dopo l'anteprima e la Menzionale Speciale - facebook.com Vai su Facebook
La Dole Rimini cade in casa: trionfa il Gruppo Mascio Bergamo @Sportando - X Vai su X
Rimini, regolarmente corrisposti gli stipendi e i relativi contributi riferiti ad agosto: la nota - Uno breve ma coinciso comunicato, quello diffuso dal Rimini pochi minuti fa, una nota nella quale annuncia di aver corrisposto regolarmente stipendi e. Si legge su tuttomercatoweb.com