, valida per la 10ª giornata di Serie C. Un’inversione di rotta immediata per riprendere la corsa. La Juventus Next Gen è chiamata a una prova di carattere nella difficile trasferta di Rimini. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla, reduci da due sconfitte consecutive, cercano punti e certezze nella sfida valida per la decima giornata del Girone B di Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Obiettivo riscatto in Romagna. L’appuntamento è per domani, domenica 19 ottobre, alle ore 14:30, allo Stadio “Romeo Neri” di Rimini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rimini Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida dei bianconeri di Brambilla