Rimini Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida dei bianconeri di Brambilla
, valida per la 10ª giornata di Serie C. Un’inversione di rotta immediata per riprendere la corsa. La Juventus Next Gen è chiamata a una prova di carattere nella difficile trasferta di Rimini. I giovani bianconeri di Massimo Brambilla, reduci da due sconfitte consecutive, cercano punti e certezze nella sfida valida per la decima giornata del Girone B di Serie C. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport. Obiettivo riscatto in Romagna. L’appuntamento è per domani, domenica 19 ottobre, alle ore 14:30, allo Stadio “Romeo Neri” di Rimini. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
SERIE C ? AA Simone Iuliano Rimini - Juventus Next Gen Domenica 19/10/2025 ore 14:30 AE Giole Iacobellis (Pisa) - AA2 Filippo Balducci (Empoli) - IV Deborah Bianchi (Prato) - FVS Tommaso Mambelli (Cesena)
Rimini-Juventus Next Gen: il pregara di Filippo D'Alesio - Dopo il blitz a Perugia dell'ultimo turno di campionato, per la 10a giornata il Rimini torna al "Romeo Neri" per affrontare la Juventus Next Gen, che in classifica ha 11 punti
Rimini-Juventus Next Gen: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Juve Next Gen per la decima giornata del Girone B di Serie C: canale tv, formazioni e dove vederla in diretta streaming.
Rimini-Juventus Next Gen: le info sui biglietti - la vendita dei biglietti per la partita di domenica pomeriggio contro la Juventus Next Gen, in programma allo Stadio "Romeo Neri" alle 14:30, è attiva