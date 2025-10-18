Rimini dà il via al progetto ‘Nurturing the future’ a sostegno delle famiglie vulnerabili in Kenya

Il Comune di Rimini, in collaborazione con la Contea di Nairobi, dà il via a “Nurturing the Future: sostegno alla governance di servizi e sistemi integrati per la prima infanzia e il supporto alla genitorialità”: un progetto di cooperazione internazionale che ha ottenuto un importante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

