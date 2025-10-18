Rimini dà il via al progetto ‘Nurturing the future’ a sostegno delle famiglie vulnerabili in Kenya

Riminitoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Rimini, in collaborazione con la Contea di Nairobi, dà il via a “Nurturing the Future: sostegno alla governance di servizi e sistemi integrati per la prima infanzia e il supporto alla genitorialità”: un progetto di cooperazione internazionale che ha ottenuto un importante. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

rimini d224 via progettoRimini, al via il restyling per tre impianti sportivi: 100mila euro il costo dei lavori - La Giunta comunale di Rimini ha approvato, la scorsa settimana, il progetto esecutivo denominato "Manutenzione Straordinaria Impianti Sportivi 2025", che ... msn.com scrive

rimini d224 via progettoSport e disabilità tra Rimini e Bellaria: al via il progetto “Comunità in Movimento” - Promuovere l'inclusione sociale e favorire l'autonomia delle persone con e senza disabilità attraverso lo sport. Si legge su msn.com

rimini d224 via progettoRimini, povertà e marginalità: al via il nuovo progetto distrettuale di coordinamento - programmazione con il Terzo Settore per coordinare interventi e servizi sul territorio distrettuale ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rimini D224 Via Progetto