Rimane fermo per ore fuori dal Lidl Addosso 4 grammi di cocaina
Fermo con l’auto fuori dal parcheggio del supermercato Lidl: una presenza sospetta a Jesi che ha attirato l’attenzione dei poliziotti, dal momento che all’interno c’era un giovane da solo, rimasto fermo per diverse ore, senza scendere e senza nemmeno fare la spesa. Così la pattuglia del Commissariato si è avvicinata e, alla vista delle divise, il ragazzo è sbiancato. Gli sono stati chiesti i documenti, poi è stato perquisito: addosso aveva 4,2 grammi di cocaina già suddivisa in sei dosi. I poliziotti lo hanno arrestato e trattenuto in cella di sicurezza. In manette è finito un albanese di 24 anni che si trovava in Italia da appena un mese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
