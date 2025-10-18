Nome e cognome: Eleonora Roaro Luogo e anno di nascita: Varese, 1989 Gallerie di riferimento e contatti social: WizardLAB @eleonoraroaro https:www.eleonoraroaro.com L'intervista. Intervista realizzata in collaborazione con Anna Setola Qual è la funzione dell’arte oggi? Più che funzione, parlerei di funzioni. Per me la forza dell’arte sta nel suo essere polisemica, nel non avere una lettura univoca, scontata, ma nell’abituare alla complessità. Mi capitano delle giornate in cui, insegnando, mostro per la centesima volta la stessa opera o lo stesso spezzone di un film; il bello sta nel fatto che non esista una risposta univoca, che anche quello che pensavi di conoscere benissimo ha altre sfaccettature a cui non avevi ancora pensato. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - “Riguardare, ancora e ancora”. Il tempo in loop nella memoria visiva di Eleonora Roaro