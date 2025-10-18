Rigenerazione urbana | approvata la graduatoria dei fondi regionali per la Toscana diffusa

Arezzo, 18 ottobre 2025 – Oltre 2 milioni di euro ai Comuni di Lucignano, Terranuova Bracciolini, Pratovecchio Stia e Chiusi della Verna. Ceccarelli e De Robertis: “Un segnale concreto di attenzione per i territori più periferici” Con il decreto dirigenziale n. 21974 del 16 ottobre 2025, la Regione Toscana ha approvato la graduatoria degli interventi di rigenerazione urbana a favore dei Comuni della Toscana diffusa, destinando risorse significative per il biennio 2026-2027. Si tratta di fondi finalizzati a sostenere progetti di riqualificazione urbana, inclusione sociale e rilancio delle aree più periferiche e montane della regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rigenerazione urbana: approvata la graduatoria dei fondi regionali per la Toscana diffusa

