I cortei nelle piazze, i talk show, le immagini e i commenti dei social. Ma anche i proclami dei leader politici con le loro verità. La comunicazione ai tempi della guerra è assordante. Ci si sente anche in mezzo a un conflitto di parole, con frasi sparate come missili sopra la testa delle persone, ma capaci di colpire al cuore. “Bisognerebbe tornare a una comunicazione etica”, dice al Foglio Valentina Garavaglia, rettrice dell’Università Iulm, ateneo milanese dedicato allo studio di lingue e comunicazione e il primo in Italia ad avere istituito un corso in relazioni pubbliche. Eppure, questo non sembra il tempo dell’etica e il il castello di norme del politicamente corretto è avviato sul viale del tramonto. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Riflessioni su questo tempo d’odio con la rettrice dell’Università Iulm