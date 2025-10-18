Rifiuti pericolosi e abusi edilizi scatta il blitz della finanza | sequestrate oltre 830 tonnellate di rifiuti

Anconatoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTALTO - Gestione illecita di rifiuti, strutture abusive e deturpamento ambientale. Sono questi gli illeciti emersi nel corso di una nuova operazione della Guardia di Finanza nelle Marche. L’indagine è stata condotta dal Reparto Operativo Aeronavale di Ancona e dal Gruppo di Ascoli Piceno, in. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

