Rifacimento del ponte l' amministrazione spiega il progetto ai cittadini | data e ora

Ferraratoday.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Poggio Renatico invita la cittadinanza a partecipare all’incontro informativo dedicato agli interventi di rifacimento del ponte di Coronella, situato all’incrocio tra via Imperiale e via Pelosa. Durante l’incontro, l’amministrazione comunale insieme ai tecnici del Comune. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

