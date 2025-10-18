Rifacimento del ponte l' amministrazione spiega il progetto ai cittadini | data e ora
Il Comune di Poggio Renatico invita la cittadinanza a partecipare all’incontro informativo dedicato agli interventi di rifacimento del ponte di Coronella, situato all’incrocio tra via Imperiale e via Pelosa. Durante l’incontro, l’amministrazione comunale insieme ai tecnici del Comune. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
