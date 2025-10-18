Ricordo di aver visto Cole Palmer segnare nel Community Shield e nella Supercoppa per la prima squadra pensando | Sì voglio farlo anch’io James McAtee sul suo periodo nelle giovanili del Manchester City

Sito inglese: Crescere nelle giovanili di club come il Manchester City può essere un’arma a doppio taglio. Da un lato, i giocatori hanno le migliori strutture del Paese, uno staff tecnico di grande esperienza, oltre al vantaggio di poter contare su una prima squadra piena di talenti di livello mondiale. Ma è proprio quest’ultimo punto il problema, come ha scoperto il talentuoso James McAtee quando ha cercato di trasformarsi da superbo giocatore delle giovanili del City in un pilastro della prima squadra. Potrebbe piacerti McAtee sulla crescita nelle fila del Manchester City. McAtee in azione in Premier League con il City nell’agosto 2024 (Credito immagine: Getty Images) “Ho incontrato un allenatore chiamato Mark Burton, che era una grande personalità per me quando ero giovane – sono ancora in contatto con lui adesso”, dice McAtee QuattroQuattroDue. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

