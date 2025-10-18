Richiamo mais per popcorn contaminazione da alcaloidi tropanici | cosa sono

(Adnkronos) – Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Secondo l’avviso sul sito del ministero della Salute c’è “la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge”. I lotti di produzione – segnalati dal ministero – sono: . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Richiamo mais per popcorn, contaminazione da alcaloidi tropanici: cosa sono

