Richiamo di mais per popcorn | ecco i lotti a rischio contaminazione da alcaloidi tropanici

Roma, 18 ottobre 2025 – Richiamo “per rischio chimico” di alcune confezioni di mais per popcorn a marchio Cibon, Coal, Veggy Duck e Sigma prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ravenna). Secondo l'avviso sul sito del ministero della Salute c'è "la possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre il limite di legge". I lotti di produzione – segnalati dal ministero – sono i seguenti: 20225 (25 Kg) di Cibon, 17725 (5 kg) di Cibon, 14925 (5Kg) di Cibon, 17025 (500 grammi) di Cibon, 18425 (5 kg) di Coal, 16825 (500g) di Sigma, 16225 e 19025 (1Kg) di Veggy Duck. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Richiamo di mais per popcorn: ecco i lotti a rischio “contaminazione da alcaloidi tropanici”

Altre letture consigliate

SIGMA RICHIAMA MAIS PER POP CORN 500G SIGMA Continua a leggere: https://www.supersigma.com/richiamo-prodotti/ - facebook.com Vai su Facebook

Allarme nei supermercati Conad: scatta il richiamo. Il prodotto sotto accusa e i lotti interessati. Ecco quali https://foodculture.tiscali.it/metti-in-tavola/articoli/richiamo-conad-mais-popcorn-alcaloidi… #tiscalinews #16ottobre - X Vai su X

Richiamo mais per popcorn, contaminazione da alcaloidi tropanici: cosa sono - Richiamo per mais per popcorn a marchio Cibon e Coal prodotti da Melandri Guadenzio Srl con sede dello stabilimento a Bagnocavallo (Ra). Si legge su msn.com

Mais per popcorn ritirato dai supermercati: i lotti segnalati da Conad e Sigma - Conad e Sigma hanno richiamato diversi lotti di mais per popcorn per possibile presenza di alcaloidi del tropano oltre i limiti di legge ... Segnala quifinanza.it

Richiamo del mais per popcorn di Conad e Sigma per alcaloidi del tropano oltre il limite: i lotti ritirati - Conad e Sigma hanno comunicato il richiamo di alcuni lotti di mais per popcorn per presenza di alcaloidi del tropano: quali sono i prodotti ritirati ... Segnala virgilio.it