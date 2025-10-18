Ricerca dispositivo a microonde riduce il contagio dei virus respiratori

Ildenaro.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio pubblicato su “Mdpi Applied Sciences” e condotto dal team di ricerca ed innovazione di Elt Group e della controllata E4Life in collaborazione con il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, ha dimostrato l’efficacia del dispositivo e4shield nel ridurre il rischio di contaminazione da virus respiratori in uno scenario reale. Lo studio è stato portato avanti utilizzando simulazioni multifisiche, fluidodinamiche ed elettromagnetiche in scenari reali, con particolare attenzione agli ambienti di ufficio. Integrando queste simulazioni con i risultati sperimentali di laboratorio sull’inattivazione dei virus, è stato osservato che l’introduzione di un dispositivo di sanificazione a microonde (e4shield) riduce significativamente il rischio di contaminazione tra gli individui nello stesso ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ricerca dispositivo microonde riduceUn nuovo dispositivo riduce il rischio di contagio da Sars-CoV-2: la scoperta italiana - Un dispositivo tecnologico a microonde può limitare i rischi di contagio da Sars- Riporta msn.com

SAF Tehnika crea il primo analizzatore di spettro per microonde portatile al mondo - Il produttore di dispositivi per la trasmissione dati per microonde SAF Tehnika ha creato il primo analizzatore di spettri a microonde realmente portatile. businesswire.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Ricerca Dispositivo Microonde Riduce