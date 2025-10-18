Ricerca dispositivo a microonde riduce il contagio dei virus respiratori
Un nuovo studio pubblicato su “Mdpi Applied Sciences” e condotto dal team di ricerca ed innovazione di Elt Group e della controllata E4Life in collaborazione con il Dipartimento Energia del Politecnico di Torino, ha dimostrato l’efficacia del dispositivo e4shield nel ridurre il rischio di contaminazione da virus respiratori in uno scenario reale. Lo studio è stato portato avanti utilizzando simulazioni multifisiche, fluidodinamiche ed elettromagnetiche in scenari reali, con particolare attenzione agli ambienti di ufficio. Integrando queste simulazioni con i risultati sperimentali di laboratorio sull’inattivazione dei virus, è stato osservato che l’introduzione di un dispositivo di sanificazione a microonde (e4shield) riduce significativamente il rischio di contaminazione tra gli individui nello stesso ambiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
