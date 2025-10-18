Riccione rinnova il verde urbano | nuove piante per la sicurezza e la sostenibilità
A partire dalla prossima settimana, a Riccione prenderanno il via gli interventi di messa a dimora di nuove alberature, in totale diciannove, in sostituzione di alcune piante presenti lungo i viali cittadini — tra cui Oberdan, Tizzana, Calabria, Dante, Po, Emilia, Mantova, Lombardia e D’Annunzio. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
IL CANILE SI RINNOVA Porte aperte il 18 ottobre con l’open day “Graffi di Canile 2.0”, per trovare nuove adozioni e raccogliere fondi, con i più noti "writer" del territorio Città di Riccione - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il “parco delle dune”: un progetto verde per la città di Riccione - Il progetto prevede desigillazione dei suoli, nuova vegetazione e integrazione con l’orto botanico delle sabbie e la ciclovia Adriatica, grazie a un finanziamento regionale di oltre un milione di euro ... Segnala altarimini.it
Un bosco urbano per rilanciare il turismo: il modello Riccione - Il centro della Perla Verde è in fase di riqualificazione, nei luoghi simbolo di quella che fu la “Dolce Vita” romagnola. Come scrive tg24.sky.it