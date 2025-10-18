Riaprono gli uffici postali di Bogogno e Gargallo

Riaprono al pubblico gli uffici postali di Bogogno e Gargallo.Sono terminati nelle sedi, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione nell'ambito del progetto "Polis - Casa dei Servizi Digitali", l'iniziativa ideata da Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

