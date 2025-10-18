Riapre Maritz la Maritozzeria di Iginio Massari | rinnovo post critiche?
Milano, 18 ottobre 2025 – Dopo una prolungata pausa estiva dedicata al rinnovo degli spazi e della formula dell’offerta (dovuta alle recensioni negative su qualità del prodotto e prezzi?), “ Maritz “, l a Maritozzeria di Iginio Massari Alta Pasticceria di corso di Porta Ticinese 40, riapre. Con una novità: la possibilità di personalizzare il proprio maritozzo in ogni dettaglio. E solo oltre 5mila combinazioni possibili. Si parte dall’impasto per poi passare alla farcitura, alla panna, alla decorazione e alla finitura. Il maritozzo su misura viene preparato al momento. Con “Dillo con un maritozzo”, poi, ogni dolce può diventare un messaggio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
