Riapertura valico di Rafah Netanyahu smentisce | No fino a nuovo avviso

Poco prima della nota dell'ufficio del primo ministro israeliano, l'ambasciata palestinese in Egitto aveva annunciato la riapertura lunedì per consentire il rientro di chi voglia tornare a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Riapertura valico di Rafah, Netanyahu smentisce: "No fino a nuovo avviso"

Ancora una volta il governo di Israele usa la fame come un’arma Slitta ancora la riapertura del valico di Rafah @oss_romano - X Vai su X

ISRAELE RITARDA LA RIAPERTURA DEL VALICO DI RAFAH MENTRE GAZA ATTENDE L'ONDATA DI AIUTI TANTO NECESSARIA Israele non ha fissato una data e sostiene che gli aiuti non arriveranno via Rafah poiché gli attacchi israeliani hanno ucciso tr - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, Netanyahu: “Valico di Rafah chiuso fino a che Hamas non restituirà tutti gli ostaggi morti” - (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato oggi, sabato 18 ottobre, che il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, “resti chiuso fino a nuovo avviso”. Segnala msn.com

Netanyahu, il valico di Rafah non aprirà fino a nuovo avviso - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu "ha comunicato che il valico di frontiera di Rafah non verrà riaperto fino a nuovo avviso. Segnala corrieredellosport.it

Lunedì riaprirà il valico di Rafah: ripartono gli aiuti. E Vance sarà a Gerusalemme - Il valico di frontiera di Rafah tra l’Egitto e Gaza sarà riaperto lunedì. Come scrive iltempo.it