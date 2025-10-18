Riapertura valico di Rafah Netanyahu smentisce | No fino a nuovo avviso

Tgcom24.mediaset.it | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Poco prima della nota dell'ufficio del primo ministro israeliano, l'ambasciata palestinese in Egitto aveva annunciato la riapertura lunedì per consentire il rientro di chi voglia tornare a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Gaza, Netanyahu: “Valico di Rafah chiuso fino a che Hamas non restituirà tutti gli ostaggi morti” - (Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato oggi, sabato 18 ottobre, che il valico di Rafah, al confine tra la Striscia di Gaza e l’Egitto, “resti chiuso fino a nuovo avviso”. Segnala msn.com

riapertura valico rafah netanyahuNetanyahu, il valico di Rafah non aprirà fino a nuovo avviso - Il premier israeliano Benyamin Netanyahu "ha comunicato che il valico di frontiera di Rafah non verrà riaperto fino a nuovo avviso. Segnala corrieredellosport.it

riapertura valico rafah netanyahuLunedì riaprirà il valico di Rafah: ripartono gli aiuti. E Vance sarà a Gerusalemme - Il valico di frontiera di Rafah tra l’Egitto e Gaza sarà riaperto lunedì. Come scrive iltempo.it

