Riaperto il caso sulla morte del fondatore di Mango | si indaga sul possibile omicidio di Isak Andic

Quello che sembrava un incidente ora si è trasformato in possibile omicidio. Le autorità hanno infatti riaperto il caso e i sospetti si concentrano sul figlio Jonathan, unico testimone della caduta durante l'escursione in cui il padre perse la vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

