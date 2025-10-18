Avanti tutta con i cantieri per il restyling del centro storico. L’incontro che si è svolto in Sala del Consiglio ha visto presenti le attività commerciali e di servizi che hanno la sede nella zona coinvolta del rifacimento della pavimentazione. I dettagli sono stati illustrati dall’assessore Paolo Vignozzi (nella foto). I lavori, al termine entro pochi giorni in via Sonnino e all’incrocio delle Quattro Strade, passeranno in via Roma. I commercianti hanno evidenziato alcune criticità. "Faremo di tutto – l’impegno della giunta – per alleviare il più possibile gli inevitabili disagi dei prossimi mesi". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Restyling del centro: "Massimo impegno per alleviare i disagi"