Restyling dei giardini ora ci siamo | Ma per il laghetto serve più tempo

"Tempo permettendo, siamo in dirittura d’arrivo". Così Paolo Renna, assessore alla Sicurezza e al Decoro, sugli interventi in atto per il restyling dei giardini Diaz di Macerata. I lavori, il cui termine era inizialmente previsto per la scorsa estate, sembrerebbero quasi completati, rallentati solo dal maltempo degli ultimi giorni. La sistemazione dell’impianto di trattamento e ricircolo dell’acqua del laghetto, inoltre, non prolungherà la riapertura dell’intero spazio verde. "Capisco l’umore generale, anch’io sono stanco di aspettare e per questo stiamo operando il più velocemente possibile – spiega l’assessore Renna –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

