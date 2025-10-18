Restituire alla storia i nomi i volti e il dolore delle vittime di Porzûs

Già in un'altra occasione via avevo raccontato quel che avvenne nel febbraio 1945 a Porzûs, una località friulana teatro di uno degli episodi più atroci della Seconda guerra mondiale. Ho appena ricevuto il libro di Tommaso Piffer ( Sangue sulla Resistenza, Mondadori, 2025), che l'editore italiano non poteva presentare meglio di così: "A ottant'anni di distanza, è possibile consegnare definitivamente alla storia Porzûs, il dolore delle vittime e la furia dei carnefici. E cogliere il significato più profondo di un eccidio che non ha uguali nella storia della resistenza italiana ". Siamo al 7 febbraio del 1945, il governo fascista italiano è caduto da tempo.

