Carlo Resparambia è il nuovo presidente di Ance Marche. È stato eletto all’unanimità dall’assemblea dell’Associazione regionale dei costruttori edili e resterà in carica per il biennio 2025-2027. Succede a Stefano Violoni (insieme con Resparamnia nella foto), che ha guidato questa realtà per due mandati. Su proposta del presidente sono stati eletti come vicepresidenti Andrea Morbidelli (Graziano Belogi srl di Trecastelli) e Rodolfo Brandi (Costruzioni Brandi Egidio srl di Pesaro) e il tesoriere Massimo Ubaldi (Ubaldi Costruzioni spa di Maltignano). Laureato in ingegneria civile all’Università Politecnica delle Marche, Resparambia è direttamente impegnato nell’azienda di famiglia, Progeco Costruzioni Generali srl con sede a Muccia, che opera nella ricostruzione post-sisma nei settori immobiliare, delle infrastrutture e del recupero ambientale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Resparambia nuovo vertice dell’Ance