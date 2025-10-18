Residenza in San Prospero chiusa | Non sono previsti investimenti

"La chiusura della residenza universitaria di via XXIV Maggio è stata necessaria per interventi di adeguamento per la prevenzione incendi ed essendo stata costruita in epoca antecedente alla classificazione sismica della città e alle principali normative sulle costruzioni in zona sismica è stata inoltre oggetto di verifica sulla vulnerabilità sismica. Purtroppo gli esiti di tali analisi, oltre a rappresentare una prevedibile assenza di sismo-resistenza dell’edificio, hanno messo in luce anche criticità tali da non consentire ai tecnici di rilasciare l’idoneità statica dell’immobile. Ciò ha comportato la decisione di rendere inutilizzabile la struttura fino all’esecuzione di lavori di consolidamento", così il Dsu Toscana risponde alla petizione promossa da commercianti e residenti della zona di San Prospero per chiedere la riapertura della residenza universitaria di via XXIV Maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Residenza in San Prospero chiusa: "Non sono previsti investimenti"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Gli esercenti del quartiere di San prospero hanno lanciato una petizione per la riapertura della residenza universitaria di via XXIV maggio. - facebook.com Vai su Facebook

Residenza in San Prospero chiusa: "Non sono previsti investimenti" - L’Azienda regionale per il Diritto allo studio universitario risponde alla petizione promossa da commercianti e residenti della zona di San Prospero per chiedere la riapertura dello studentato, che no ... Scrive lanazione.it

Siena, gli esercenti di San Prospero si ribellano al degrado: petizione per far rinascere la Casa dello Studente - Una palazzina situata in uno dei quartieri più vicini al centro storico di Siena è vuota dal 2022 e il suo futuro appare ancora incerto. radiosienatv.it scrive

Casa Studente via XXIV Maggio, nuovo intervento del Comitato: "Serve tempistica certa e trasparente" - Botta e risposta tra il Comitato dei cittadini, studenti e residenti di San Prospero, promotore della petizione per ridare vita alla residenza universitaria di via XXIV Maggio, e il DSU Toscana gestor ... Lo riporta radiosienatv.it