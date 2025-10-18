Residenti e commercianti terrorizzati da una donna violenta | ferita una 12enne
Una convivenza difficile si è trasformata in un vero e proprio caso di allarme sociale in un complesso immobiliare di via Nazionale Appia a Casagiove. Da qualche tempo, residenti e commercianti della zona devono fare i conti con gli atti violenti e i comportamenti vandalici di una donna di circa. 🔗 Leggi su Casertanews.it
