Report risultato e gol da punto di salvataggio dei campioni con rimonta tardiva

2025-10-17 22:47:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il PSG è stato costretto a rimontare due gol di svantaggio per salvare un emozionante pareggio per 3-3 contro un’impressionante squadra dello Strasburgo al Parc des Princes venerdì sera, con un colpo di testa nel finale di Senny Mayulu che ha risparmiato ai campioni una sconfitta casalinga scioccante. Il PSG parte alla grande e bastano sei minuti per passare in vantaggio. Desire Doue ha giocato un bel uno-due con Bradley Barcola, che è entrato in area prima di sferrare con calma un sinistro che ha superato Mike Penders nell’angolo in basso a destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

