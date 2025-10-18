Rennes-Auxerre domenica 19 ottobre 2025 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati
Il Rennes di Beye ha sinora perso una sola gara di campionato ed è reduce da 3 pareggi consecutivi, e quest’oggi affronta in casa l’Auxerre di Pelissier. I bretoni in casa continuano ad avere il loro fortino, e anche il pareggio contro il Lens è un risultato comunque positivo contro una squadra ostica e che punta ad un piazzamento europeo. L’attacco . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Rennes-Auxerre (domenica 19 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici https://ift.tt/efYGxU2 #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Rennes-Auxerre 19 Ottobre 2025: 8ª Giornata di Ligue 1 - Domenica 19 ottobre 2025 alle 17:15, il Rennes ospita l'Auxerre al Roazhon Park per l'ottava giornata della Ligue 1: scopri analisi, pronostico e quote di questa sfida cruciale per le scommesse, con e ... Secondo bottadiculo.it
Pronostico Rennes vs Auxerre – 19 Ottobre 2025 - Auxerre apre un nuovo capitolo della Ligue 1, con una sfida che al Roazhon Park domenica 19 Ottobre 2025 alle 17:15 promette intensità ... Si legge su news-sports.it
Rennes-Auxerre in diretta streaming gratis: dove vedere la partita - Auxerre, sfida di Ligue 1 del 19 ottobre 2025 alle 17:15: statistiche, probabili formazioni e streaming gratis su Bet365. Si legge su msn.com